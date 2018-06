Santorum tem pequena vantagem na primária em Ohio

Considerada a etapa mais importante do processo de escolha do candidato de um partido, a Superterça de ontem tendia a ser a menos decisiva da história recente dos Estados Unidos. As dez disputas programadas envolveram a definição de 437 delegados para a convenção republicana de agosto, quando será escolhido o rival do presidente Barack Obama na eleição de novembro.

Mesmo reforçando o favoritismo de Romney, a disputa de ontem estará longe de provocar a desistência qualquer de seus adversários e de antecipar a sua indicação como o candidato republicano à Casa Branca. De acordo com as pesquisas de boca de urna, Romney venceu em Massachusetts com 72% dos votos. Em Vermont, ficou com 38% e em Virgínia, onde competiu apenas com o ultraliberal Ron Paul, obteve 57%.

Em Ohio, o maior teste de sua capacidade de conquista dos votos de operários da indústria, estava com 36% dos votos e perdia por três pontos porcentuais para o ex-senador da Pensilvânia Rick Santorum até as 24h. Na Georgia, Romney terminara em terceiro lugar, e em Oklahoma, empatara com Gingrich no segundo posto.

Ultraconservador e ligado à Opus Dei, Santorum firmou-se na Superterça como o principal adversário de Romney. Venceu em dois Estados, Oklahoma e Tennessee, e a conquista de Ohio deslancharia sua campanha nas primárias nos outros 32 Estados e territórios americanos.