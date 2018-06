Santorum vence disputa em Louisiana Segundo projeção da CNN, o ultraconservador Rick Santorum (foto) venceu a prévia republicana no Estado da Louisiana. Com mais da metade das urnas apuradas, ele tinha recebido 49% dos votos. Mitt Romney, que lidera a contagem geral de delegados necessários para conseguir a indicação do partido, em agosto, recebeu 26% dos votos.