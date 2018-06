Santorum vence na Louisiana, não deve superar Romney

Com todos os votos da Louisiana contados, Santorum obteve 49% da preferência dos eleitores, ante 27% de Romney. Newt Gingrich conseguiu 16% dos votos e Ron Paul apenas 6%.

Embora a vitória dê a Santorum mais dez delegados para a convenção nacional do partido, o fato não muda muito a dinâmica geral da corrida. O ex-senador pela Pensilvânia continua muito atrás de Romney, ex-governador de Massachusetts, na batalha por delegados na convenção nacional, marcada para agosto em Tampa, na Flórida.

Com mais da metade das primárias e caucuses republicanos já realizados, Santorum tem apenas 27% dos delegados, enquanto Romney acumula 54%. A maioria dos Estados remanescentes distribui seus delegados de forma proporcional, tendo como base os resultados das primárias, o que torna ainda mais difícil para Santorum ser o indicado. As informações são da Associated Press.