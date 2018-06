Santorum vence primárias no Mississippi e Alabama

No Mississippi, com 96% dos votos apurados, Santorum tinha 32,9% das preferências, contra 31,3% de Newt Gingrich e 30,3% de Romney. Ron Paul ficou com apenas 4,4%. No Estado do Alabama, Santorum tinha 34,5% dos votos, com 92% da apuração. Gingrich vinha em seguida, com 29,3%. Romney estava em terceiro, com 29% das preferências. Paul, em último, tinha 5%.

De acordo com contagem feita pela rede CNN após as prévias de ontem, Romney conquistou, até agora, 465 delegados, contra 216 de Santorum; Gingrich tem 124 e Paul, 66. O resultado final das primárias irá indicar o candidato republicano que disputará as eleições presidenciais de novembro contra o democrata Barack Obama. As informações são da Dow Jones.