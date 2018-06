Santorum vence Romney no Alabama e Mississippi

O ultraconservador Rick Santorum, ex-senador da Pensilvânia, venceu as eleições primárias de ontem no Alabama e no Mississippi, derrotando o conservador moderado Mitt Romney, favorito na disputa republicana pelo posto de candidato à Casa Branca na eleição de novembro. O ex-presidente da Câmara Newt Gingrich, ficou em segundo lugar.

Com 79% dos votos apurados no Alabama, Santorum tinha 35% e era seguido por Gingrich, com 30% e Romney, com 28%. No Mississippi, com 96% dos votos já contabilizados, Santorum tinha 33%, Gingrich vinha em seu encalço, com 31%, e Romney tinha 30%.

"Vencemos de novo", festejou Santorum, que foi vitorioso em outros seis Estados. "Nós podemos fazer a diferença", afirmou aos eleitores de Lafaiette, Louisiana.

As primárias de ontem nos Estados Unidos tornaram-se decisivas para esses três pretendentes. A derrota de Gingrich nesses Estados deve ter um resultado devastador sua campanha. Ele vencera apenas em dois outros Estados sulistas, a Geórgia e a Carolina do Sul, e apostava na dupla vitória ontem. Com as derrotas de ontem, há o risco de o ex-presidente da Câmara desistir da disputa.

Para Romney, o terceiro lugar em ambas as disputas mostra o quanto será difícil conquistar o eleitorado mais conservador nas próximas etapas, no Missouri e na Louisiana

A vitória de Santorum no Alabama foi garantida pelos conservadores mais radicais e pelos eleitores evangélicos, os mais atraídos por seu discurso em todo o país. Os resultados deverão dar maior vigor para sua disputa com Romney.

Alabama e Mississippi, juntos, definirão 90 delegados para a convenção republicana de agosto, quando o candidato com mais de 1.144 delegados será declarado o opositor de Barack Obama. Segundo o New York Times, Romney liderava a disputa com 454 delegados. Santorum tem 217, Gingrich, 107, e Ron Paul, apenas 47.

Votações estavam marcadas ontem também no Havaí, o Estado natal de Obama, mas o resultado só deve sair hoje.