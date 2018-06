Santos diz que Colômbia em paz é 'sonho que começa a ser realidade'

BOGOTÁ - O presidente colombiano, Juan Manuel Santos, disse na quarta-feira, 22, que uma Colômbia em paz é "um sonho que começa a ser realidade", depois que os negociadores de seu governo e das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) anunciaram em Cuba um acordo para o cessar-fogo bilateral e definitivo.

"Amanhã (hoje) será um grande dia! Trabalhamos por uma Colômbia em paz, um sonho que começa a ser realidade", escreveu o governante em sua conta no Twitter. Santos se pronunciou depois do anúncio em Havana, palco há mais de três anos do processo de paz entre as partes, que se chegou a um acordo para o cessar-fogo bilateral e definitivo e outros aspectos sobre o fim do conflito.

O conteúdo do acordo será divulgado nesta quinta-feira, 23, em um ato do qual participarão Santos, o líder das Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, conhecido como "Timochenko", e personalidades internacionais, entre elas os presidentes de Cuba, Venezuela, Chile, República Dominicana e El Salvador.

O presidente colombiano convocou na tarde de quarta-feira um conselho de ministros, que teve como tema o "acordo do ponto fim do conflito", segundo informou a presidência, que terminou sem uma declaração pública.

O governo e as Farc, que iniciaram em novembro de 2012 o processo de paz, chegaram a acordos parciais sobre a questão da terra, a participação política, a erradicação de cultivos ilícitos e o reconhecimento e reparação das quase oito milhões de vítimas que o conflito deixou em seu mais de meio século de história.

Na segunda-feira, Santos havia estimado que as negociações estarão concluídas até o próximo dia 20 de julho, quando se comemora a independência do país. / EFE

Mañana será un gran día! Trabajamos por una Colombia en paz, un sueño que comienza a ser realidad. #SíALaPaz pic.twitter.com/yk7RI4yjrB — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 22 de junho de 2016