Santos exalta parceria em temas comuns O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, parabenizou ontem o americano Barack Obama por sua reeleição. "Esperamos continuar trabalhando como temos feito nos últimos dois anos, com uma agenda com temas comuns para nosso desenvolvimento", declarou o colombiano. Colômbia e EUA assinaram neste ano um tratado de livre comércio. A ajuda militar americana a Bogotá contra o nar cotráfico soma US$ 8 bilhões em dez anos.