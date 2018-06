O secretário de Imprensa da Casa Branca, Jay Carney, disse que, no encontro, Obama manifestará seu apoio aos esforços de Santos para buscar a paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

Os dois conversarão também sobre direitos humanos, comércio e cooperação econômica, prosseguiu Carney. Fonte: Associated Press.