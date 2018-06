Saques estão no acervo britânico Peças saqueadas por militares britânicos durante as Guerras do Ópio já foram colocadas em leilão diversas vezes nos últimos anos na Grã-Bretanha. Em 2007, uma cabeça de cavalo roubada do Palácio de Verão, em Pequim, foi comprada por US$ 8,9 milhões na casa Sotheby's. O comprador, dono de um cassino na Região Autônoma de Macau, entregou a peça a um museu. Dois anos mais tarde, o governo chinês pediu ao Museu Britânico permissão para que estudiosos chineses mapeassem as relíquias. Em 2010, a estimativa oficial da China era que cerca de 23 mil peças de arte foram coletadas pelo museu da Grã-Bretanha. O objeto mais curioso foi uma caixa de ouro leiloada em 2011. A tampa tinha uma inscrição com a "confissão" de um capitão do Exército: "Saque do Palácio de Verão".