Sarah Palin desiste de disputar a Casa Branca

Sarah Palin, ex-governadora do Alasca e ícone da facção conservadora Tea Party, anunciou ontem sua decisão de não concorrer à presidência dos EUA. O anúncio pôs fim a uma das maiores incertezas sobre o quadro dos pré-candidatos republicanos à eleição de 2012. A disputa deverá se concentrar entre o ex-governador de Massachusetts Mitt Romney e o atual governador do Texas, Rick Perry.

"Como sempre, a minha família vem antes e, obviamente, Todd (seu marido) e eu levamos a nossa vida familiar em consideração quando tomamos essa decisão", justificou Palin, que concorrera como vice-presidente em 2008, ao lado do republicano John McCain. "Quando servimos, dedicamos nossas vidas a Deus, à família e ao país. Minha decisão mantém essa ordem", completou, durante um programa de rádio.

Recentemente, Palin ganhou destaque na imprensa americana com o lançamento de uma biografia não autorizada, The Rogue: Searching for a Real Sarah Palin. O livro foi escrito pelo jornalista e escritor Joe McGinniss, que mudou-se para a casa ao lado dos Palins para acompanhar o cotidiano de Sarah. Segundo o autor, Palin teria cheirado cocaína pelo menos uma vez, dormido com um colega negro na universidade e traído seu marido com o seu sócio.

Desde o início do ano, Palin manteve a dúvida sobre sua pré-candidatura, prometendo manifestar-se apenas no final de setembro. Sua decisão não a deixará fora dos bastidores da disputa presidencial.

Seu apoio ao pré-candidato republicano interessado na simpatia do Tea Party certamente terá valor expressivo. Embora essa facção já tenha na deputada federal Michele Bachman a sua concorrente, Palin não anunciou quem apoiará. Anteontem, o governador de Nova Jersey, Chris Christie, anunciou a decisão de não entrar na disputa. Ao contrário de Palin, projetara-se como possível pré-candidato apenas recentemente. Mas a desistência igualmente valorizou o seu apoio.