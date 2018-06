Sargento que urinou em taleban admite culpa O sargento flagrado urinando nos corpos de insurgentes do Taleban declarou-se culpado, informou a Marinha dos EUA. A pena foi a redução da patente e de US$ 500 no salário. O incidente ocorreu após uma operação na província de Helmand, no Afeganistão, em julho de 2011, e foi gravado. O vídeo, postado no YouTube em janeiro, provocou protestos. Mostra quatro oficiais da Marinha urinando em três cadáveres. Um deles brincava dizendo: "Tenha um bom dia, amigo". Outros faziam brincadeiras obscenas.