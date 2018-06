Sargento será indiciado pela morte de 17 afegãos O sargento americano Robert Bales, apontado como o autor do massacre de civis afegãos nas imediações de Kandahar no dia 11, enfrentará 17 acusações de homicídio e 6 de tentativa de homicídio, disse um funcionário de alto escalão que pediu anonimato. Números iniciais indicavam que 16 pessoas tinham sido mortas, entre elas 9 crianças. Mas uma nova apuração revelou que Bales, de 38 anos, matou 17 pessoas em 3 casas de um vilarejo. O advogado do sargento diz que ele não se lembra de tudo o que aconteceu na noite do massacre.