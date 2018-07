Sarkozy anuncia medidas de emprego antes da eleição

Sarkozy, que está em segundo lugar e atrás de Hollande nas pesquisas de intenção de voto, rebate as críticas ao dizer que a crise é europeia e não apenas francesa. Mas ao anunciar hoje o pacote contra o desemprego, disse que os franceses que sofrem com o problema precisam de socorro imediato. Para essa finalidade, ele se reuniu mais cedo com empresários e sindicalistas para montar o pacote. Ainda não está claro se ele conseguirá lançar o plano antes das eleições, que terá primeiro turno em abril e segundo turno em maio.

"A atual situação econômica tanto na França como na Europa é muito perigosa. É urgente", afirmou Sarkozy, em um comunicado divulgado por seu escritório. "Apesar do calendário político, a crise e o desemprego, somados ao sofrimento dos nossos compatriotas, não nos dão o direito de ficarmos imobilizados". O pacote inclui incentivos para as empresas contratarem jovens e treinamento profissional para desempregados.

Logo após a reunião, o secretário-geral da central sindical Confederação Geral do Trabalho (CGT), Bernard Thibault, disse que não acredita que as medidas anunciadas "terão um impacto verdadeiro na atual situação de emprego".

Sarkozy disse que os custos trabalhistas na França subiram 20% entre 200 e 2009, em comparação a 7% na Alemanha no mesmo período. Ele disse que o custos relativo para as empresas por um trabalhador que ganha um salário bruto mensal de ? 2.500 (US$ 3.200) é o dobro na França em comparação à Alemanha. A aposta de Sarkozy é que ao reduzir esses custos, ele espalhará uma onda de contratações. Mas os sindicatos franceses dizem que os trabalhadores não devem pagar o preço pela crise financeira, no momento em que muitas empresas francesas ainda têm lucro. Eles acusam Sarkozy de tomar medidas populistas perto das eleições.

As informações são da Associated Press.