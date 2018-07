Sarkozy diz que BCE deve fomentar avanço econômico

Como presidente, Sarkozy concordou com a Alemanha em não fazer comentários sobre a política econômica do BCE durante a campanha eleitoral francesa. Mas o próprio sentido do papel do BCE foi trazido à discussão na França pelo rival de Sarkozy, François Hollande, do Partido Socialista (PS), o qual disse que se eleito pressionará para que o BCE tenha um papel mais efetivo em apoiar o crescimento econômico dos países europeus. As informações são da Dow Jones.