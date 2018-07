Sarkozy diz que deixará política se perder eleição Prestes a concorrer à reeleição, em abril, o presidente da França, Nicolas Sarkozy, afirmou a jornalistas em uma conversa "off the record" que deixará a vida política se isso ocorrer. "Em caso de fracasso, eu abandono a política. É uma certeza", disse. "Pela primeira vez na minha vida, confronto-me com o fim de minha carreira." Segundo jornalistas presentes, o objetivo de Sarkozy seria mostrar aos franceses que não tem apego ao cargo.