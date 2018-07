Sarkozy diz que deixará política se perder eleição

Segundo alguns dos jornalistas presentes, Sarkozy teria feito as declarações com a intenção de mostrar aos franceses que não tem apego ao seu cargo.

Questionado sobre como seria sua vida após a política, Sarkozy fez piada: "Será menos interessante, mas muito mais agradável", disse aos jornalistas.

Alain Juppé, chanceler de Sarkozy, tentou abafar as declarações do presidente. "Estive com ele por uma hora e meio hoje (ontem) e não tive essa sensação (de que ele abandonará a política)".

Os comentários de Sarkozy foram feitos dois dias depois de o candidato do Partido Socialista (PS), François Hollande, ter lançado sua campanha. Mais de 10 mil pessoas participaram do evento do PS em Le Bourget, que recebeu ampla atenção da imprensa francesa.

De acordo com institutos de pesquisa, Hollande tem cerca de 27% a 30% da preferência do eleitorado, enquanto o atual presidente tem 23% e disputa a segunda colocação com a candidata da extrema direita, Marine Le Pen, com 21%. / A.N.