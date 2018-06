Sarkozy é alvo de investigação sobre 'violação de segredo' O ex-presidente da França Nicolas Sarkozy será alvo de mais uma investigação judicial, desta vez pelo pagamento de propinas e recebimento de comissões pela venda de armas para países asiáticos. Sarkozy teria ordenado a violação do segredo da investigação conduzida pela Justiça e sabia de fatos sobre os quais não poderia ter conhecimento. A investigação foi aberta em novembro a pedido do advogado de várias famílias das vítimas do atentado de Karachi, no Paquistão, em 2002, ocorrido em razão de desentendimentos na venda de armas. / A.N.