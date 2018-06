Sarkozy e Hollande se enfrentam em último debate

O debate, com duração prevista de duas horas e meia, foi descrito hoje nas manchetes dos jornais franceses como o "Último Duelo" e "O Confronto Final", dando um toque de suspense à uma campanha que, se as pesquisas estiverem certas, careceu de surpresas.

Os últimos levantamentos com os eleitores continuam indicando que Hollande, o candidato socialista, derrotará Sarkozy, que poderá se tornar o primeiro presidente francês a não conseguir se reeleger em mais de 30 anos.

Ontem, a ex-candidata de extrema direita, Marine Le Pen, anunciou que não apoiará nenhum dos candidatos e que votará em branco no fim de semana. No primeiro turno, Le Pen conquistou quase 18% dos votos. As informações são da Associated Press.