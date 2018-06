Sarkozy: Espanha é sobretudo problema dos espanhóis

Entretanto, o presidente francês disse que a Europa não pode deixar a Espanha entrar em colapso, citando ligações econômicas entre a França e seus vizinhos do sudoeste.

Sarkozy está travando uma dura batalha por sua reeleição antes do segundo turno, no próximo domingo. O atual presidente francês está sob pressão para ganhar os votos dos eleitores da candidata da Frente Nacional, Marine Le Pen, que ficou com 18% dos votos no primeiro turno das eleições.

Em entrevista na rádio RMC, o presidente da França repetiu que o voto para Le Pen é um voto "crítico", mas também afirmou que ele está se tornando mais e mais um voto de adesão nas ideias de Le Pen. Sarkozy se distanciou da posição da Frente Nacional contra o euro. "É um absurdo sair do euro porque teríamos de reembolsar nossa dívida em moeda forte, o euro, com uma moeda fraca, o franco", afirmou ele. As informações são da Dow Jones.