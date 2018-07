Sarkozy ganha terreno em pesquisa eleitoral na França Uma nova pesquisa indica que o conservador presidente da França, Nicolas Sarkozy, está ganhando terreno sobre o concorrente do Partido Socialista, François Hollande, na corrida pela eleição presidencial no país neste ano. Publicada pelo Journal du Dimanche, a pesquisa mostra que Sarkozy ainda perderia caso a votação fosse hoje, mas com 46% contra 54% de Hollande - em comparação com 43% e 57%, respectivamente, como indicado na pesquisa de novembro.