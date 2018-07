Sarkozy perderia para Hollande no 2º turno, diz pesquisa O presidente da França, Nicolas Sarkozy, superaria o candidato do Partido Socialista, François Hollande, no primeiro turno das eleições presidenciais marcadas para 22 de abril, embora perdesse para o candidato socialista no segundo turno, em 6 de maio, de acordo com uma pesquisa recente.