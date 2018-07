Sarkozy proíbe queijos no Palácio do Eliseu Adepto de exercício e dieta desde que se casou com Carla Bruni, Nicolas Sarkozy decidiu usar o poder presidencial para manter a forma: baniu os queijos do Palácio do Eliseu. Mas na campanha pela reeleição é visto comendo doces e chocolates, além do laticínio.