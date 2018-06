Sarkozy promete punir visita a sites extremistas Depois de conduzir durante dois meses uma campanha eleitoral com base na discriminação de imigrantes e da cultura muçulmana na França, o presidente Nicolas Sarkozy inverteu seu discurso ontem, após a operação policial de Toulouse. Em pronunciamento em rede de rádio e televisão 1 hora e 20 minutos após a execução de Mohamed Merah, o chefe de Estado falou em união nacional. "Nossos compatriotas muçulmanos não têm nada a ver com as motivações loucas de um terrorista", disse Sarkozy.