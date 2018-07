Sarkozy propõe coibir evasão fiscal na França

"Meu compromisso é chegar a déficit zero em 2016. Previ € 115 bilhões de esforço: € 75 bilhões sobre as despesas e € 40 bilhões sobre as receitas."

Uma parte do esforço, disse Sarkozy, virá dos "exilados fiscais" franceses, que serão "caçados" no exterior para pagar impostos. O presidente não disse como a medida será aplicada. Entre suas promessas, Sarkozy garantiu que € 8 bilhões virão da taxação da renda dos franceses que transferiram contas bancárias e rendimentos para países onde os impostos são mais baixos, assim como do aumento de impostos sobre grandes empresas.

A proposta tem como objetivo captar eleitores de seu principal rival, o socialista François Hollande, que acusa Sarkozy de ser o "candidato dos ricos" e tem como base de seu programa de governo um aumento de impostos sobre classes mais altas.

Imigrantes. O Ministério do Interior francês expulsou ontem dois imãs - líderes religiosos muçulmanos - considerados radicais e dois militantes islâmicos nascidos no exterior.