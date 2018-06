Sarkozy se aproxima mais de Hollande em pesquisas O presidente francês, Nicolas Sarkozy, está chegando cada vez mais perto do líder nas pesquisas da campanha presidencial da França, o candidato socialista François Hollande, mostrou uma nova pesquisa de intenção de voto hoje. Ele tem 27,5% das intenções de voto no primeiro turno, 4,5 pontos porcentuais a mais do que no início do mês. Hollande ainda lidera, com 30,5% das intenções, mantendo-se estável.