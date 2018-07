'Satã' de série de TV é parecido com líder A semelhança física entre o personagem do demônio da série 'A Bíblia', interpretado pelo ator marroquino Mohamen Mehdi Ouazanni, e o presidente americano, Barack Obama, desatou a polêmica nos EUA, onde se questiona se há alguma mensagem política. A semelhança foi convertida em tema de conversação nas redes sociais pelo comentarista conservador cristão Glenn Beck, que no domingo perguntou a seus mais de 640 mil seguidores no Twitter se o satã na série do History Channel era como "esse cara", referindo-se a Obama. O History Channel não se manifestou sobre os comentários. / EFE