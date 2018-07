Satélite alemão pode ter caído no sudeste asiático

Segundo o astrofísico Jonathan McDowell, do Centro de Astrofísica Harward-Smithsonian, os fragmentos do satélite podem ter caído entre o Sri Lanka e a China, passando pelo Oceano Índico e Mianmar. O astrofísico acredita que os fragmentos caíram em áreas não habitadas porque haveriam registros se a queda do objeto fosse em locais povoados.

Parte dos pedaços do satélite Rosat, do tamanho de uma minivan, deveria queimar antes de atingir a atmosfera a uma velocidade de reentrada de 405 quilômetros por hora. No entanto, até 30 fragmentos pesando um total de 1,87 toneladas poderia atingir a Terra, de acordo com o Centro Aeroespacial da Alemanha. As informações são da Associated Press.