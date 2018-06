Satélite chinês pode ter localizado avião sumido

PEQUIM - O governo chinês divulgou nesta quarta-feira, 12, imagens de satélite que mostram objetos no mar na rota do Boeing 777-200 da Malaysia Airlines que desapareceu na madrugada do sábado, após decolar de Kuala Lumpur em direção a Pequim.

As manchas aparecem nas imagens ao sul do Vietnã, nas proximidades da rota original do avião que sumiu com 239 pessoas a bordo, de acordo com informações da agência estatal de notícias chinesa Xinhua.

A revelação poderia dar um novo foco às buscas pela aeronave. Segundo o governo chinês, as imagens dos "três objetos suspeitos flutuando" foram registradas às 11 horas do domingo. Em pelo menos duas vezes,a identificação de objetos como destroços do avião não foi confirmada.

Confusão

"Tudo bem, boa noite". Estas foram as últimas palavras vindas do voo MH370 registradas por controladores de tráfego aéreo antes de o avião desaparece. A comunicação foi divulgada ontem aos parentes dos passageiros, em Kuala Lumpur, de onde o avião decolou para Pequim.

A notícia do último diálogo foi revelada enquanto as autoridades malaias defendem a maneira com que vêm lidando com o desaparecimento da aeronave. Em comunicado, o chefe da Força Aérea da Malásia, Rodzali Daud, negou que tivesse dito que o voo desviou sua rota para o Estreito de Malaca. China e Vietnã reclamaram ontem da lentidão no processo de investigação. / AP e REUTERS

Veja abaixo o vídeo da CNN que mostra as supostas partes do avisão no mar: