Satélite da Venezuela é lançado com êxito pela China

Este é o segundo lançamento que a Venezuela realiza na China. Em 29 de outubro de 2008, o primeiro satélite venezuelano, o "Simón Bolívar", foi construído em conjunto com os chineses e lançado da base de Xichang. No ano passado, a Venezuela anunciou o novo satélite de US$ 140 milhões que seria usado para monitorar os movimentos de tropas nas fronteiras do país e também a mineração ilegal, assim como o meio ambiente.

Os dois países têm alinhavado relações econômicas estreitas nos últimos anos, na medida em que o presidente venezuelano Hugo Chávez tenta reduzir sua dependência de Washington, com as autoridades firmando diversos acordos de bilhões de dólares envolvendo os setores petrolífero, energético, de construção e tecnologia.

Na semana passada, os dois países assinaram um acordo para desenvolverem em conjunto o Las Cristinas, uma das maiores minas de ouro do mundo, com o objetivo de explorar o metal dourado e também as reservas de cobre da região.