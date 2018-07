Satélite indica que Irã 'limpou' base sob suspeita

Um centro de estudos de Washington publicou ontem uma série de fotos de satélite mostrando que o Irã demoliu prédios e movimentou grandes volumes de terra em um local colocado sob suspeita por inspetores. Países ocidentais e Israel afirmam que a movimentação buscou "limpar" resíduos deixados por testes para desenvolver tecnologia nuclear para fins militares.

As suspeitas foram apresentadas pelo Instituto para Ciência e Segurança Internacional (Isis, na sigla em inglês) aos países-membros da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), entidade da ONU responsável pela fiscalização do programa nuclear iraniano. As imagens são referentes ao complexo militar de Parchin, perto de Teerã. Na última vez em que estiveram no Irã, há dois meses, observadores internacionais não tiveram autorização para entrar na base.

Países ocidentais afirmam que o Irã construiu uma câmara de testes nucleares em Parchin que não tem uso civil, apenas militar. Desenhos do aparelho chegaram a ser vazados à imprensa e um ex-inspetor da AIEA afirmou que as características da câmara são semelhantes a de outros aparelhos usados pelos cientistas iranianos. Teerã, porém, nega a acusação.

Uma das imagens apresentadas ontem foi registrada no início de abril e mostra dois pequenos prédios próximos da câmara de testes. Na foto seguinte, de 25 de maio, os mesmos prédios não aparecem mais, em um claro sinal de que foram demolidos. Além dessa alteração, há indicações de uso de veículos e máquinas pesadas em uma estrada de terra em direção ao local.

O governo de Teerã, por meio de seu representante na AIEA, Ali Ashgar Soltanieh, negou as acusações dizendo que "essas alegações não passam de barulho e não têm base nenhuma".

O Isis, em seu relatório, não diz que as imagens comprovam que o Irã está desenvolvendo armas nucleares. Apenas confirma, de acordo com o instituto, que o regime de Teerã tentou esconder algo ao demolir os dois pequenos prédios em algum momento nos últimos 50 dias.

"Essas atividades levantam novas preocupações em relação aos esforços iranianos para destruir evidências de supostas tentativas anteriores de militarizar seu programa nuclear", disse David Albright, presidente e fundador do centro de pesquisa. As imagens foram compradas pelo Isis do satélite DigitalGlobe.

Ao longo dos últimos anos, os inspetores da AIEA tentam sem sucesso visitar o complexo. A entidade com base em Viena já havia indicado no passado que Parchin teria sido usada para "uma série de atividades". O governo do Irã nega as acusações e diz que "não há nada de especial neste complexo militar".

Encontro. O anúncio de imagens suspeitas ocorre pouco depois de um encontro em Bagdá entre autoridades de Teerã e enviados do P5+1, grupo composto pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, mais a Alemanha, para tentar negociar uma saída para o programa nuclear iraniano. Apesar de declarações bem intencionadas dos dois lados, houve pouco avanço.

Os EUA e seus aliados europeus acusam o Irã de ter um programa de desenvolvimento de armas nucleares. Os iranianos negam e dizem que buscam apenas desenvolver tecnologia para uso civil, em acordo com o Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), do qual Teerã é signatária.

A partir do próximo mês, Teerã será alvo de duras sanções contra o seu banco central e também contra as suas vendas de petróleo.