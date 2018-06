Satélite mostra avanço em reator nuclear norte-coreano Um satélite de imagens mostrou que a Coreia do Norte realizou progressos na construção de um reator de água leve, em uma aparente expansão do seu complexo nuclear de Yongbyon. A imagem foi feita em 3 de fevereiro, cerca de um mês antes do governo norte-coreano ter concordado em congelar suas atividades nucleares em troca de ajuda alimentar dos Estados Unidos.