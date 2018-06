Satélite norte-coreano orbita a Terra normalmente

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul disse nesta quinta-feira que o satélite orbita o planeta a uma velocidade de 7,6 quilômetros por segundo, embora sua missão seja desconhecida. Autoridades espaciais da Coreia do Norte dizem que o satélite será usado para o estudo do clima e de colheitas agrícolas.

O porta-voz do Ministério da Defesa sul-coreano, Kim Min-seok, disse que geralmente são necessárias duas semanas para determinar se um satélite está funcionando corretamente após o lançamento, citando dados do Comando de Defesa Aeroespacial dos Estados Unidos.

O lançamento do foguete de três estágios - cujo desenho é semelhante ao modelo capaz de levar uma ogiva nuclear até a Califórnia - elevou as tensões e o impasse internacional sobre o crescente arsenal atômico da Coreia do Norte. O próximo paso, acreditam especialistas, deve ser a realização de um terceiro teste nuclear, já que o país continua a aperfeiçoar sua tecnologia nuclear. As informações são da Associated Press.