Satélite sino-brasileiro não entra em órbita

O satélite Ziyuan I-03 foi lançado nesta segunda-feira a bordo do foguete chinês Long March 4B na província de Shanxi, norte da China.

Citando fontes militares não identificadas, a Xinhua disse que especialistas chineses e brasileiros analisavam as causas dos problemas no lançamento.

A China possui uma série de foguetes Long March para uso em lançamentos comerciais. No início do ano, um funcionário do programa espacial chinês disse que o país buscava aumentar sua participação no setor de lançamento comercial de satélites de 3% para 15% até 2020. Fonte: Associated Press.