Satélites americanos detectam atividade em fábrica de mísseis na Coreia do Norte

WASHINGTON - Satélites espiões americanos detectaram atividades recentes na fábrica de mísseis da Coreia do Norte que produziu o primeiro armamento capaz de atingir os Estados Unidos. A informação foi confirmada por um membro da inteligência americana em meio às negociações entre os dois países em prol da desnuclearização do regime.

Fotos e vídeos obtidos pelo satélites indicam um veículo entrando e saindo da fábrica, localizada em Sanumdong. As imagens, no entanto, não permitem saber o quão avançado pode estar a produção de novos mísseis, disse uma fonte, que pediu para não ser identificada por questões de segurança. Também não é possível saber o que o veículo estaria transportando.

A fábrica de Sanumdong já produziu dois mísseis Hwasong-15 ICBMs, considerado o de maior alcance no arsenal norte-coreano com capacidade de atingir solo americano.

Nesta segunda-feira, 30, o The Washington Post revelou que a Coreia do Norte pode estar fabricando um ou dois novos mísseis intercontinentais em um centro de pesquisa nos arredores da capital, Pyongyang. A Casa Branca disse que não presta comentários em informações de inteligência.

Um membro do gabinete presidencial da Coreia do Sul se negou a comentar o caso e disse apenas que as agências de inteligências americanas e sul-coreanas estão observando atentamente as movimentações do regime de Kim Jong-un.

As evidências apresentadas neste mês sugerem que a Coreia do Norte ainda mantém suas atividades balísticas apesar do acordo firmado na cúpula de Cingapura entre Kim e o presidente americano, Donald Trump. À época, o líder norte-coreano se comprometeu a trabalhar pela desnuclearização da península coreana, mas não detalhou como e quando ocorreria o processo.

As informações obtidas pelo satélite tampouco são as primeiras a ir contra o otimismo da Casa Branca sobre a promessa norte-coreana. Em junho, membros do governo disseram à imprensa americana que as agências de inteligência acreditam que a Coreia do Norte continua com sua produção de mísseis e não aparenta ter a intenção de abrir mão de seu armamento nuclear.

Na semana passada, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou perante a Comissão de Relações Exteriores do Senado que a Coreia do Norte continua a produzir combustível para mísseis nucleares apesar da promessa de desnuclearização. No entanto, ele insistiu que o governo Trump ainda faz progresso em suas negociações com Pyongyang. //REUTERS