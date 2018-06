Saudações da tropa real marcam aniversário da Rainha Elizabeth II

A Rainha Elizabeth II recebeu uma continência militar para marcar seu aniversário de 89 anos. Soldados da artilharia da tropa real, em uniforme de gala, cavalgaram no Palácio de Buckingham antes de disparar utilizando armas da primeira guerra mundial, nas proximidades de Hyde Park, ao meio-dia desta terça-feira.

Uma hora mais tarde, a Companhia Honorável de Artilharia disparou perto da Torre de Londres.

A rainha celebra seu aniversário duas vezes - em casa, no seu aniversário de fato, em 21 de abril, e em uma parada militar em junho, de acordo com a tradição real.

A rainha está atualmente esperando o nascimento do filho do príncipe William. A expectativa é de que o nascimento ocorra antes do fim deste mês. (Com agências internacionais).