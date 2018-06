Saúde de Garcia Marquez está 'muito frágil', diz família A família do escritor e vencedor do Nobel de Literatura Gabriel García Márquez disse que a sua saúde está "muito frágil" uma semana depois de ele deixar um hospital da Cidade do México. García Márquez está em sua casa depois de ter ficado internado por oito dias na semana anterior para tratamento de pneumonia e problemas relacionados.