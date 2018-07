Saúde de Hosni Mubarak mostra 'ligeira' melhora

CAIRO - A saúde do ex-presidente do Egito, Hosni Mubarak, registrou uma "ligeira" melhora nesta quarta-feira, 13. Ele recebeu a visita de um fisioterapeuta para tratar de suas escaras. De acordo com funcionários de segurança, Mubarak está recusando a comida da prisão e suspeita dos médicos.

Veja também:

Saúde de Mubarak se estabiliza, dizem fontes

Piora estado de saúde de ex-presidente do Egito

Mubarak tem paradas cardíacas e entra em coma

Autoridades da penitenciária Torah, onde o ex-ditador de 84 anos cumpre prisão perpétua, disseram que ele comeu iogurte e bebeu suco, aparentemente levados por visitantes. Ele estava recebendo alimentação intravenosa. As fontes falaram em condição de anonimato, pois não estão autorizados a conversar com a imprensa.

Os dois filhos de Mubarak estiveram ao seu lado na unidade de terapia intensiva do hospital da prisão. Eles aguardam julgamento, acusados de fazer negociações com informações privilegiadas.

Mubarak foi condenado à prisão perpétua no dia 2 de junho, por não impedir o assassinato de manifestantes durante o levante que derrubou o seu governo, 16 meses atrás. Desde que chegou à prisão ele vêm sofrendo de pressão alta, dificuldade em respirar e depressão, de acordo funcionários do local. Na segunda-feira, ele teve duas paradas cardíacas, mas seu coração voltou a bater após o uso do desfibrilador.

As informações são da Associated Press.