Saudita é multada por dirigir antes que proibição seja encerrada oficialmente

RIAD - A polícia da Arábia Saudita anunciou nesta segunda-feira, 9, que multou uma mulher que apareceu em um vídeo dirigindo um veículo e exigiu "respeito à lei" até que a proibição para que mulheres conduzam seja suspensa, no próximo ano.

O incidente ocorre menos de duas semanas depois de ser publicado um decreto real no qual o país anunciou que as mulheres poderão dirigir de forma legal a partir de junho. A Arábia Saudita é o único país do mundo no qual este direito é negado às mulheres.

A pessoa em questão foi multada por ter infligido as normas de circulação ao ser filmada dirigindo um carro na área externa de um hotel de luxo na capital do reino saudita, Riad.

"A mulher que conduzia saindo do hotel Ritz Carlton não foi presa", esclareceu um porta-voz da polícia saudita, informando que o proprietário do veículo também recebeu uma multa. Não foram informados mais detalhes sobre as punições.

"Pedimos aos cidadãos sauditas que respeitem a lei e esperem o fim formal da proibição que não permite que as mulheres dirijam", completou o porta-voz. / AFP