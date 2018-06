Sauditas atacam depósito de armas de rebeldes no Iêmen

SANAA - A situação humanitária no Iêmen tornou-se catastrófica, afirmou a Cruz Vermelha nesta segunda-feira, 27, à medida que aeronaves comandadas pela Arábia Saudita atacaram membros da milícia Houthi, aliada do Irã, e unidades do exército de rebeldes pelo segundo dia. As ações acabaram com as esperanças de uma paralisação nos combates para permitir a entrada de ajuda.

Moradores disseram que aviões de combate realizaram de 15 a 20 missões contra grupos de combatentes houthis e depósitos de armas em Dhalea, capital da província de Al-Dhalea, e na cidade vizinha de Qa'ataba entre o amanhecer e 9h (horário local), desencadeando uma série de explosões que durou mais de duas horas.