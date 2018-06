Schaeuble quer taxar operações financeiras na UE

Contudo, as negociações sobre o assunto avançaram ontem e hoje, e outras soluções continuam possíveis, segundo Schaeuble. Na sexta-feira, a Alemanha apresentou um documento aos parceiros da União Europeia (UE) sobre os méritos de introduzir um tributo único sobre as transações financeiras do bloco, que se assemelharia ao da Grã-Bretanha, disse uma pessoa familiarizada com o assunto na sexta-feira.

O plano visa a desencorajar operações que não produzam valor, particularmente as de alta frequência, acrescentou a fonte. A tarifa também seria aplicada a outros instrumentos além dos mercados acionários e resolveria o problema de os serviços financeiros não estarem sujeitos à tributação sobre valor agregado, informou.

Separadamente, Schaeuble saudou a decisão tomada por seus colegas da zona do euro de ampliar o fundo de resgate, mas repetiu que o tamanho da barreira de proteção não é o principal problema. "Eu acho que chegamos a um bom resultado", afirmou o ministro de Finanças alemão. As informações são da Dow Jones.