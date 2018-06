Schäuble ameaça Rússia com novas sanções

Os comentários vêm num momento em que a União Europeia considera a possibilidade de anunciar nova sanções contra a Rússia, possivelmente ainda hoje, após o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, ter decidido suspender um cessar-fogo de dez dias no leste do país, onde soldados do governo combatem separatistas pró-Moscou.

"Na verdade, não queremos mais sanções", disse Schäuble a jornalistas estrangeiros, acrescentando que a Alemanha deseja uma parceira com a Rússia. "Mas temos de insistir que as regras (internacionais) sejam respeitadas." Fonte: Dow Jones Newswires.