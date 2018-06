Schäuble descarta hipótese de coalizão em eleições

Ao ser perguntado se acreditava na possibilidade de uma "grande coalizão" dos dois partidos do governo com o partido social-democrata, conhecido na sigla em alemão como SPD, após as eleições nacionais de setembro, Schäuble descartou a hipótese.

Segundo Schäuble, a questão sequer será levantada porque o sucesso da atual coalizão, que combina os governistas CDU e CSU com os democratas livres (FDP), é "claro e convincente".

Caso a coalizão atual não consiga obter maioria na disputa eleitoral de setembro, Schäuble sugeriu que o SPD e o Partido Verde poderão formar uma aliança com o partido esquerdista. As informações são da Dow Jones.