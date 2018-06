Schäuble: UE não será chantageada por Reino Unido

"Deixar a UE seria uma decisão errada para o Reino Unido e não seria bom para a Europa. Nós queremos manter o Reino Unido na UE, não forçá-los a sair. Mas não vamos ser chantageados por ninguém em função disso", afirmou Schäuble.

O primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, está sob pressão de uma ala do seu próprio Partido Conservador para resistir e, quando possível, reverter a tendência de centralização de poderes na UE. Na entrevista, o ministro alemão, que é um forte entusiasta da integração europeia, lamentou o fato de interesses nacionais ainda dominarem o processo político no bloco. "Esse não é o caminho certo no longo prazo", afirmou. As informações são da Dow Jones.