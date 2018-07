Schwarzenegger dedica museu a si próprio na Áustria "O Exterminador do Futuro" está de volta à sua nativa Áustria para inaugurar um museu devotado a si próprio. O jatinho do ator Arnold Schwarzenegger pousou nesta quinta-feira no aeroporto de Graz. O museu ficará na casa reformada onde Schwarzenegger nasceu, no vilarejo de Thal. O museu está aberto desde julho, mas a inauguração oficial será na sexta-feira. No local, a trajetória de Schwarzenegger é contada, das suas origens humildes no sertão da Áustria ao período em que, já maduro, rico e famoso, virou governador do Estado da Califórnia. Na inauguração, Schwarzenegger deverá mostrar ao público uma estátua de bronze de si próprio.