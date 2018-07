Schwarzenegger dedica museu a si próprio na Áustria O ator Arnold Schwarzenegger, ex-governador da Califórnia (EUA), invocou sua vida como um modelo para os jovens nesta sexta-feira, durante a inauguração formal de um museu que dedicou a si próprio na sua nativa Áustria. Centenas de fãs do astro da trilogia "O Exterminador do Futuro" (The Terminator) se reuniram no vilarejo de Thal, onde foi aberto o museu na casa onde o austríaco mais famoso na atualidade nasceu em 1947 e passou a infância.