‘Se o Irã quiser lutar, será o fim do Irã’. ameaça Trump

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou uma nova ameaça ao Irã, no domingo, 19, sugerindo que, se Teerã atacar interesses americanos, o Irã será destruído.

"Se o Irã quiser lutar, será o fim oficial do Irã. Nunca ameacem os Estados Unidos de novo", escreveu o presidente em sua conta no Twitter.

As tensões entre Washington e Teerã cresceram a ponto dos EUA enviar um porta-aviões, um navio de guerra, aviões bombardeiros B-52 e uma bateria de mísseis Patriot para a região para enfrentar as supostas ameaças iranianas.

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, afirmou no sábado durante visita à China que não haverá guerra no Oriente Médio, já que o Irã não deseja o conflito e que nenhum país "tem ilusões" sobre sua capacidade de enfrentar Teerã, de acordo com a agência oficial de notícias Irna. / AFP