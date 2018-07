Seca leva à fuga de 110 mil somalis, revela ONU

O Programa de Alimentação das Nações Unidas anunciou ontem que a dura seca que castiga a Somália já deixou pelo menos 110 mil refugiados nos últimos meses. Os somalis estão escapando pela fronteira com a Etiópia, onde tentam se abrigar em campos improvisados mantidos pela ONU.

Pelo menos 1.600 somalis chegam diariamente aos campos de refugiados da região etíope de Dolo Ado. Segundo funcionários das Nações Unidas, a maior parte dos somalis termina a jornada entre os dois países com graves problemas de desnutrição e extremamente fraca.

A ONU estima que cerca de 12 milhões de habitantes do Chifre da África, no nordeste do continente, apresentam quadro de desnutrição em razão da seca. / REUTERS