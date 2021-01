Secretária de Educação de Trump renuncia ao cargo após invasão do Capitólio

WASHINGTON - A secretária de Educação Betsy DeVos renunciou ao cargo nesta quinta-feira, 7, se tornando a segunda pessoa do gabinete federal a deixar o cargo após os distúrbios causados pelos apoiadores de Donald Trump no Capitólio.

Em sua carta de demissão, DeVos culpou Trump por inflamar as tensões no violento ataque à sede da democracia do país. "Não há dúvida do impacto que sua retórica teve sobre a situação, e este é o ponto de virada para mim'', disse.

A secretária de Transporte Elaine Chao apresentou sua renúncia na quinta-feira. A notícia da renúncia de DeVos foi publicada pela primeira vez pelo Wall Street Journal.

Em uma carta de despedida ao Congresso emitida há poucos dias, DeVos havia instado os legisladores a rejeitar as políticas do presidente eleito Joe Biden e a proteger as políticas do governo Trump que Biden prometeu eliminar. /NYT