Secretária de imprensa da Casa Branca é diagnosticada com covid-19

WASHINGTON - A secretária de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany, anunciou nesta segunda-feira, 5, que está com covid-19. A informação foi divulgada três dias após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter sido diagnosticado.

"Depois de dar negativo de forma constante, incluindo todos os dias desde quinta-feira, testei positivo para a covid-19 na segunda pela manhã sem ter sintomas", afirmou McEnany em um comunicado, afirmando que começará uma quarentena e continuará trabalhando de forma remota.

O presidente americano tornou público que havia se contaminado com o novo coronavírus na manhã da sexta. Na noite do mesmo dia, foi levado ao hospital militar Walter Reed porque apresentou febre e fadiga. No domingo, médicos disseram que Trump recebeu oxigênio suplementar duas vezes, mas se recuperava bem e poderia ter alta na segunda.

A contaminação de Trump ocorreu em meio à corrida eleitoral pela presidência, na qual o presidente aparece atrás nas principais pesquisas. Muitos americanos criticam a forma pela qual o presidente lidou com a crise sanitária - hoje, os EUA são o país mais afetados em número de casos e de mortes.

Outras pessoas

Além de McEnany, outras pessoas que estiveram próximas do presidente foram contaminadas. É o caso de Hope Hicks, conselheira que viajou com Trump com frequência nas últimas semanas e testou positivo na quinta.

A primeira-dama Melania Trump foi confirmada com covid-19 na semana passada e Ronna McDaniel, presidente do Comitê Nacional Republicano no Senado, também foi diagnosticado com a doença.

Nicholas Luna, um agente de segurança que acompanha Trump, também teve covid-19. Os senadores Ron Johnson, Thom Tills e Mike Lee estiveram com Trump na semana passada e testaram positivo. / Reuters