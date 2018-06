Secretária de Saúde dos EUA vai renunciar nesta 6ª

Sebelius presidiu o lançamento da contestado lei da saúde conhecida como "Obamacare", em 2010. A lei tem como objetivo oferecer planos privados de saúde a valores mais acessíveis para milhões de norte-americanos. A implantação da lei, no entanto, esbarrou em uma série de problemas técnicos no site do HealthCare.gov, pelo qual muitos consumidores compram o seguro de saúde. Quando os problemas começaram a surgir, o nome de Sebelius foi associado às falhas.

A expectativa é de que a renúncia seja apresentada amanhã e que o presidente Barack Obama nomeie Sylvia Mathews Burwell, diretora no Escritório de Gestão e Orçamento. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.